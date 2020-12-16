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    16 декабря 2020, 11:36

    Общественная палата рассмотрит поправки к своему Кодексу этики

    Полина Петрова

    Члены Общественной палаты РФ в рамках пленарного заседания, которое пройдет 16 декабря, рассмотрят поправки к своему Кодексу этики, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на слова главы ОП РФ Лидии Михеевой.
    Общественная палата рассмотрит поправки к своему Кодексу этики

    Она объяснила, что этот кодекс разработали еще 15 лет назад, когда Общественная палата только начинала свою работу. За годы многое поменялось в России и во всем мире. По словам Михеевой, коллеги стали активнее проявлять себя в информационном поле. В частности речь идет о ведении социальных сетей.

    «Одно из дополнений звучит так: „От членов Палаты требуется соблюдать принцип коллегиальности при принятии решений и не допускать заявлений от имени всей Общественной палаты РФ, если данное заявление не прошло процедуру согласования в ОП РФ в соответствии с регламентом“», — уточнила глава ОП РФ.

    Михеева отметила, что Общественная палата уже давно ввела в свою работу онлайн-формат. Работают горячие линии, можно сделать электронные обращения на сайте. Уточняется, что активные члены ОП принимают обращения от граждан в своих аккаунтах в социальных сетях. Помимо прочего, на этих страницах размещают информацию о самых значимых инициативах органов власти.