Общественная палата призвала взять под контроль Сlubhouse

В Общественной палате России призвали взять под контроль приложение Clubhouse. Однако с этим могут возникнуть сложности из-за его особенностей.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов выразил мнение в беседе с РИА «Новости», что Роскомндазор и правоохранительные органы должны контролировать новую соцсеть, поэтому нужно продумать механизмы отслеживания и фиксации происходящего в приложении.

«При наличии историй, беспокоящих или пользователей, или социальные группы, нужно будет постоянно отслеживать, в режиме онлайн записывать то, что происходит, уже с внешнего носителя», — указал он.

Кирьянов считает, что площадке, как и другим иностранным соцсетям, нужно создать представительство в России и исполнять местные законы.

Ранее приложение Clubhouse заблокировало аккаунт телеведущего Владимира Соловьева.

Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Сервис в последние дня обрел мировую популярность во многом благодаря основателю SpaceX Илону Маску. В середине февраля бизнесмен пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении.