ДНР призвали провести референдум для вхождения в состав России | 360°

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19 сентября 2022, 19:14

ДНР призвали провести референдум для вхождения в состав России

Общественная палата ДНР призвала Пушилина провести референдум о вхождении в состав России

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В Донецкой Народной Республике необходимо провести референдум о вхождении в состав России. С такой инициативой к главе ДНР Денису Пушилину обратилась местная Общественная палата.

«Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах, и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации», — заявили в Общественной палате.

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Там заявили, что давно чувствуют и знают, что Донбасс является частью России, сообщил РБК. В республиканской Общественной палате напомнили, что ежедневно терпят удары по объектам гражданской инфраструктуры со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась с аналогичной инициативой к главе республики Леониду Пасечнику. Нахождение в составе России обезопасит мирных жителей, отметили там. По мнению политолога Армена Гаспаряна, требование о срочном проведении референдума является естественной реакцией на последние действия украинских властей.

ДНР

Референдум

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