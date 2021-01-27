Примерно через два-три месяца предприятия общественного питания Москвы смогут постепенно вернуться к обычному графику работы. Власти столицы обращают внимание в первую очередь на наиболее пострадавшие в пандемию отрасли — туризм, развлечения и культурно-массовые мероприятия.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы в первую очередь обращаем внимание на те отрасли, которые являются наиболее пострадавшими. На сегодняшний момент мы видим сильные отставания от показателей прошлого года в отраслях, связанных с общепитом, культурно-массовыми мероприятиями, сферами развлечения и туризма», — сказал Ефимов.

По оценке первого замруководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка, рост выручки ресторанов в Москве после снятия ограничений на работу в ночное время может составить 6-10%. Он также предположил, что после отмены запрета на работу после 23:00, выручка общепита может достичь 80% допандемического уровня.

При этом посетителям развлекательных заведений придется находиться на танцполе в масках. Все еще действуют ограничения по количеству гостей и социальной дистанции. Немерюк напомнил, что профилактические меры никто не отменял.

«Сегодня я читал несколько комментариев, что в офисах в принципе тоже никто давно в перчатках и масках не ходит. Но могу сказать, что в мэрии все ходят в масках и перчатках обязательно. И между этажами, и в кабинетах тоже надевают. Танцевать, может, и неудобно [в масках], но зато безопасно», — сказал замруководителя аппарата мэра.

Владимир Ефимов добавил, что с начала пандемии Москва потеряла около 700 миллиардов рублей. Это немного меньше, чем прогнозировалось.

В Подмосковье заработали еще три государственных лаборатории для исследований на коронавирус. Они способны проводить до тысячи тестов за сутки.