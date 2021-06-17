facebook_pixel
    17 июня 2021, 13:03

    Общегородской выпускной в Екатеринбурге предложили отменить из-за коронавируса

    Дарья Морозова

    Власти Екатеринбурга планируют отменить общегородской выпускной-2021 из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря главы города Вадима Чернопенева.

    По его данным, официального распоряжения пока нет.

    «Информация о возможной отмене общегородского выпускного есть, но подтверждение в виде официальных документов мы пока не получили», — сказал Чернопеев.

    Такое мероприятие должно было состояться в городе впервые.