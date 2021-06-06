«Общались с китайцами, там катастрофа». Белоусов рассказал, как российские власти узнали о коронавирусе
Власти России узнали о надвигающейся пандемии коронавируса от главы «Сбербанка» Германа Грефа, который пообщался с китайцами. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрий Смирнова.
«Прекрасное воскресное утро, звонит Герман Греф и говорит: „Тут полный кирдык, мы сейчас общались с китайцами, там просто катастрофа. У них валится производство, этот вирус всех косит. Нужно срочно закрывать страну, иначе будет поздно“», — описал свой разговор Белоусов.
После этого он позвонил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. К тому времени Греф уже набрал и ей. Белоусов предложил создать штаб, поскольку нужно было собраться и оперативно принять решение.
По словам Белоусова, Китай не делился информацией о происходящем, поскольку сам не понимал, что происходит.
«Мы только видим, что они изолировали Ухань, а что за занавесом — мы не знаем», — сказал вице-премьер.
Он также не видел смысла устраивать диалог с населением, потому что оставался риск вызвать панику среди россиян.
Вспышку коронавируса впервые зафиксировали в конце 2019-го в китайском Ухане. А 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.