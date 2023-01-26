Власть 26 января 2023, 17:13 «Общая боль». Путин отметил, что большинство уничтоженных нацистами евреев были из СССР Президент Путин отметил, что большинство убитых нацистами евреев были гражданами СССР Пресс-служба Кремля

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Большая часть уничтоженных нацистами евреев были гражданами Советского Союза, заметил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на встрече с главным раввином страны Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой в Кремле.

«Мы с вами встречаемся в преддверии Международного дня памяти жертв холокоста, героев сопротивления, и позиция нашей страны хорошо известна. Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль», — подчеркнул Путин.

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Он добавил, что Россия выступает категорически против того, чтобы предавать забвению преступления подобного рода. По словам главы государства, они не имеют срока давности. Политика России направлена на то, чтобы «ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось», указал президент.

Владимир Путин добавил, что Россия знает и высоко ценит позицию еврейской общины России и позицию Израиля по поводу роли и значения Красной армии в победе над фашизмом.