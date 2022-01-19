Обращения ямальцев в ЦУР учтут при принятии управленческих решений

Первый заместитель директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин рассказал о работе Центра управления регионом ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

За прошлый год в ЦУР было около 70 тысяч обращений от местных жителей. В центре уточнили, что в правительстве стали быстрее реагировать на жалобы и предложения ямальцев.

«В копилке ЦУР ЯНАО — тысячи реализованных кейсов в формате „жалоба/принятое решение“, семь из них вошли в число лучших практик среди региональных ЦУРов. За ними стоят актуальные проблемы для жителей конкретных городов, улиц, домов». — рассказал руководитель ЦУР Александр Павлика.

Он подчеркнул, что в дальнейшем эффективность взаимодействия органов власти и местных жителей будет только повышаться.