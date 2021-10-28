Президент России Владимир Путин еще не видел обращение благотворительных фондов с просьбой изменить закон об иноагентах. Его обязательно передадут главе государства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Ранее российские благотворительные фонды обратились к Путину с просьбой вывести их из-под действия закона об иноагентах. Обращение подписали актер Константин Хабенский и актриса Чулпан Хаматова, которые уже много лет занимаются благотворительностью.

Учредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский уточнил, что деятельность подобных организаций нельзя считать политической, поэтому их надо исключить из сферы действия закона об иноагентах.

Он добавил, что за работой людей, которые занимаются благотворительностью, следит Министерство юстиции России. Организации, которые курируют добрые дела, могут закрыть, если они противоречат своим изначальным целям и идеям.