Обработку биометрических данных детей захотели запретить в России

Обработку биометрических данных детей необходимо запретить. С такой инициативой выступила группа сенаторов и депутатов. О новом пакете изменений в законодательство сообщила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

По словам сенатора, поправки включают ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних. Также операторам хотят запретить отказывать людям в оказании услуг, если те не захотели предоставлять свои персональные данные.

«Речь идет, конечно, о тех случаях, где предоставление персональных данных не является обязательным», — уточнила Рукавишникова в интервью «Парламентской газете».

Она добавила, что операторов также планируют обязать незамедлительно сообщать уполномоченным органам об инцидентах с базами данных. Еще операторы должны будут в течение 30 дней прекратить обработку любых персональных данных по требованию их владельца. Предложенные поправки планируют рассмотреть в мае.