Итальянский политолог Тиберио Грациани заметил, что Североатлантический Альянс и Штаты пытаются спровоцировать Россию на ответную реакцию с помощью заявлений об Украине, чтобы усилить конфронтацию между Москвой и Западом. Специалиста процитировала Lenta.ru.

«Заявления по Украине преследуют именно эту цель: обострить отношения между Киевом и Москвой», — объяснил Грациани.

По его мнению, в среднесрочной перспективе военный блок заинтересован в укреплении своей инфраструктуры на Украине, чем в предоставлении ей полноценного членства в альянсе. Он предположил, что присоединение Незалежной к НАТО может привести к непредсказуемому ответу России, на который военному блоку будет сложно отреагировать.