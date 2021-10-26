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    26 октября 2021, 13:56

    «Обострить отношения между Киевом и Москвой». Итальянский политолог — о цели заявлений НАТО и США по Украине

    Политолог Грациани объяснил цель заявлений НАТО и США по Украине

    Артур Блянихов

    Итальянский политолог Тиберио Грациани заметил, что Североатлантический Альянс и Штаты пытаются спровоцировать Россию на ответную реакцию с помощью заявлений об Украине, чтобы усилить конфронтацию между Москвой и Западом. Специалиста процитировала Lenta.ru.

    «Заявления по Украине преследуют именно эту цель: обострить отношения между Киевом и Москвой», — объяснил Грациани.

    По его мнению, в среднесрочной перспективе военный блок заинтересован в укреплении своей инфраструктуры на Украине, чем в предоставлении ей полноценного членства в альянсе. Он предположил, что присоединение Незалежной к НАТО может привести к непредсказуемому ответу России, на который военному блоку будет сложно отреагировать.