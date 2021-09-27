Путин поручил проработать регулирование оборота информации для детей в Сети

Правительство изучит вопрос о регулировании оборота информации для детей в интернете. Такое поручение кабмин получил от президента Владимира Путина.

«Обеспечить <…> рассмотрение вопросов <…> об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», — привела пресс-служба Кремля цитату из документа.

Согласно поручению, правительству предстоит работать вместе с комиссией Государственного Совета РФ по направлению «Образование». Доклад о проделанной работе главе государства предоставят до 1 марта. Ответственными по выполнению поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина и председателя комиссии Госсовета, губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Ранее президент поручил сократить количество контрольных работ в российских школах. Он отметил, что в образовательных учреждениях необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний. Вопросом уменьшения числа контрольных займутся в Рособрнадзоре, Министерстве просвещения и представители региональной власти.