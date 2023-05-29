Власть 29 мая 2023, 18:24 Оборонное соглашение между США и Папуа — Новой Гвинеей приведет к милитаризации АТР — Захарова Захарова: соглашение между США и Папуа — Новой Гвинеей нагнетает военную напряженность МИД РФ

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Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между США и Папуа — Новой Гвинеей стало очередным шагом к милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Его опубликовали на сайте ведомства.

Документ, подписанный странами, дает военным Соединенных Штатов право свободно перемещаться по суше и в территориальных водах Папуа — Новой Гвинеи. Более того, они получат экстерриториальный статус и будут иметь беспрепятственный доступ к любому транспорту на острове.

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«Появление такого акта, составленного под диктовку Вашингтона, сложно интерпретировать иначе как очередной шаг в направлении милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, нагнетания военной напряженности», — заявила Захарова.

Дипломат также добавила, что таким образом американские власти пытаются втянуть Папуа — Новую Гвинею в политические игры против России и Китая.

Захарова отметила, что заявления официальных властей о том, что территория островного государства не станет площадкой для «развязывания войны» противоречат содержанию подписанного документа.

Сегодня, 29 мая, на севере Европы стартовали масштабные воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023, напомнил RT. В них примут участие около трех тысяч военнослужащих из 14 стран.