Власть 01 декабря 2022, 12:37 Оборонительные сооружения начали возводить в Херсонской области Врио главы Херсонской области Сальдо: в регионе быстро возводят оборонительные сооружения

Читать 360tv в

На левобережной части Херсонской области начали возводить фортификационные сооружения, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, работы ведут в высоком темпе, на их реализацию выделили значительные средства.

«На эти цели выделены значительные финансовые ресурсы и привлечено большое количество строительных компаний», — подчеркнул глава Херсонской области. По его словам, из-за земляных работ случаются обрывы телефонных кабелей, часть жителей столкнулась со сбоями в связи. Специалисты тут же восстанавливают поврежденные участки, интернет стабильно работает практически везде, добавил Сальдо.

Реклама

Врио губернатора отметил, что опасную 15-километровую зону на левобережье Днепра покинули примерно 15 тысяч жителей. Власти обеспечивают водой, электроэнергией и продовольствием оставшихся на левом берегу людей.

Реклама

Украинские власти казнили около 100 человек в Херсоне, рассказал Владимир Сальдо. По его словам, силовики продолжают задержания, еще около 200 жителей города числятся пропавшими.