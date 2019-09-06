Обмен заключенными между Россией и Украиной пройдет в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Интерфакс». По его словам, обмен пройдет в формате 35 на 35 или 42 на 40, утверждает «Интерфакс»

Ранее уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что сейчас проводится ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов.

Пока сроки обмена, которые назывались уже несколько раз с обеих сторон, ни разу не подтвердились.

5 сентября Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными с Украиной близки к финалу. По его словам, обмен будет масштабным.