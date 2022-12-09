Власть 09 декабря 2022, 11:37 Обмен Бута на Грайнер не был шагом для улучшения отношений США и России — Песков Представитель Кремля Песков: обмен Грайнер и Бута не был шагом для выхода из кризиса с США РИА «Новости»

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Россия и США, соглашаясь на обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на бизнесмена Виктора Бута, не рассчитывали на улучшение отношений после этого и выхода их из кризиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете «Известия».

«Переговоры эти касались исключительно темы обмена, неверно, наверное, делать какие-то такие гипотетические выводы, что это может быть шаг в сторону выхода из того кризиса, который мы сейчас имеем в двусторонних отношениях», — сказал он.

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По его словам, российско-американские отношения продолжают желать лучшего, они находятся в печальном состоянии. Представитель Кремля также пожелал скорейшей реабилитации Буту.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти собираются поддерживать контакты с российской стороной в тех областях, где возможен прогресс.

Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер произошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. Бут уже находится дома. Его жена призналась, что он не спал трое суток.