Обманутым дольщикам предложили повторно использовать маткапитал — СМИ
Об этом сообщил заместитель генерального директора фонда, управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс в эфире в Instagram. Он предложил возвращать в Пенсионный фонд (ПФР) сумму маткапитала, потраченную дольщиком на покупку жилья, и разрешить гражданам повторно воспользоваться средствами для этой же цели. Сейчас ПФР рекомендует возвращать деньги на его счет и оспаривать свои права по повторному использованию в суде. Это занимает два-три месяца и не устраивает дольщиков.
Потому в законопроекте прописано условие, позволяющее в рамках федерального закона повторно использовать маткапитал на другие цели, если жизненная ситуация изменилась.
По мнению Ниденса, инициатива Фонда будет рассмотрена до конца текущей весенней сессии, которая закончится в июле.
«Причем она сформулирована таким образом, что будет распространяться и на те решения наблюдательного совета Фонда, которые будут приняты до принятия этой поправки», — сказал Ниденс.
Как удалось выяснить в пресс-службе Минтруда России РБК, ведомство уже консультировалось с фондом по вопросу правового урегулирования прав дольщиков. Пока министерство изучает предложение Фонда, но сам текст законопроекта в ведомство не поступал.
В апреле Рейтинговое агентство строительного комплекса сообщило, что из-за огромных потерь жилищного строительства в результате ограничительных мер из-за пандемии коронавируса число обманутых дольщиков в России может вырасти на 135 тысяч человек.