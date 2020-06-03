В случае, если обманутые дольщики получат вместо жилья денежную компенсацию, им нужно дать возможность повторно использовать маткапитал. Соответствующую законодательную инициативу подготовил Фонд защиты обманутых дольщиков.

Об этом сообщил заместитель генерального директора фонда, управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс в эфире в Instagram. Он предложил возвращать в Пенсионный фонд (ПФР) сумму маткапитала, потраченную дольщиком на покупку жилья, и разрешить гражданам повторно воспользоваться средствами для этой же цели. Сейчас ПФР рекомендует возвращать деньги на его счет и оспаривать свои права по повторному использованию в суде. Это занимает два-три месяца и не устраивает дольщиков.

Потому в законопроекте прописано условие, позволяющее в рамках федерального закона повторно использовать маткапитал на другие цели, если жизненная ситуация изменилась.

По мнению Ниденса, инициатива Фонда будет рассмотрена до конца текущей весенней сессии, которая закончится в июле.

«Причем она сформулирована таким образом, что будет распространяться и на те решения наблюдательного совета Фонда, которые будут приняты до принятия этой поправки», — сказал Ниденс.

Как удалось выяснить в пресс-службе Минтруда России РБК, ведомство уже консультировалось с фондом по вопросу правового урегулирования прав дольщиков. Пока министерство изучает предложение Фонда, но сам текст законопроекта в ведомство не поступал.

В апреле Рейтинговое агентство строительного комплекса сообщило, что из-за огромных потерь жилищного строительства в результате ограничительных мер из-за пандемии коронавируса число обманутых дольщиков в России может вырасти на 135 тысяч человек.