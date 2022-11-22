Власть 22 ноября 2022, 10:22 Обманутых дольщиков захотели освободить от уплаты НДФЛ Госдума рассмотрит законопроект об освобождении обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ РИА «Новости»

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Государственная дума рассмотрит в первом чтении проект закона депутатов фракций «Единой России» и ЛДПР «Об изменениях в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». В нем идет речь о возможности освобождения дольщиков от уплаты НДФЛ. Правительство и правовое управление Госдумы рекомендовали документ к рассмотрению, сообщили «Известия».

Представители правового управления ГД РФ отметили, что региональные и федеральный бюджеты формируются в том числе за счет НДФЛ. Поэтому надо предусмотреть их самостоятельность и сбалансированность. Кабмин предложил уточнить, что подобную налоговую льготу можно давать при условии, что у дольщика нет права на возмещения из федеральной казны.

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Один из авторов законопроекта, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил изданию, что поправки, конкретизирующие источники выпадающих доходов бюджетов, подготовят ко второму чтению.

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«Законопроект для этого и проходит стадию трех чтений. Сначала принимается его концепция, с которой сейчас согласны и в правовом управлении Госдумы, и в правительстве», — пояснил он.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, освобождающий участников спецоперации на Украине от уплаты страховых взносов и НДФЛ.