Женщина из Дагестана обманывала мужа и имитировала беременность, а после этого выдумала историю про подмену младенцев на кукол. Зампред Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Подмосковья Рушан Аббясов заявил «360», что эта ситуация — шок для мужчины.

Уроженка Дагестана, проживающая в Ставропольской области, обманывала своего супруга и имитировала беременность на протяжении девяти месяцев, а затем сообщила, что младенцы якобы родились мертвыми. Устроили похороны, но в гробах внезапно оказались куклы. Женщина сначала обвинила в произошедшем работников роддома, но в итоге созналась, что с самого начала выдумала всю историю про беременность.

Заместитель председателя Совета муфтиев России отметил, что произошедшее в этой семье — их личное дело. Аббясов посочувствовал мужчине, который оказался в такой ситуации.

«Обман — это грех, безусловно, тем более, когда между супругами. Конечно, это в первую очередь взаимоотношения между мужем и женой, это все-таки их личные дела. То, что такой резонанс, что вот с этими куклами произошло, конечно, это неприятно, это шок, я думаю, в первую очередь, для супруга» — сказал Аббясов.

Женщина обманула своего мужа несколько раз, отметил он.

«Первый обман, что она беременна, второй обман, конечно, когда говорит, что дети мертвыми рождены, это шок уже, это тоже очень тяжело переносить. Потом оказывается, что там какие-то куклы, еще что-то… Ну, конечно, это нечеловеческое [вранье], я бы сказал», — сообщил муфтий.