Депутаты подрались в заксобрании Ульяновской области. Видео

В законодательном собрании Ульяновской области подрались депутаты из разных партий. Обе в случившемся винят друг друга.

Видео разборок опубликовало РИА «Новости». Причиной драки послужил оскорбительный плакат, который вывесили в заксобрании. Он гласил о крепкой мужской дружбе между представителями партий.

Сначала чиновники просто переговаривались и вроде бы разошлись по сторонам. Затем ситуация резко накалилась и они схватились друг за друга.

Разнимать и успокаивать бросились коллеги депутатов. В итоге их удалось расцепить. Судя по видео, в ходе потасовки никто серьезно не пострадал.

Недавно еще один конфликт чиновников засняли в Саратовской области. Ссора чиновников началась с конфликта о флажках с государственной символикой.