Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что обязательства по Договору о коллективной безопасности распространяется на Армению, но не на Нагорный Карабах. Также он опроверг информацию о том, что на территории Армении ведутся боевые действия.

Песков не стал объяснять, при каких обстоятельствах Россия может направить в Карабах своих военных, потому что «это вытекает из обязательств» в рамках ОДКБ, передает ТАСС.

«В данном случае речь-то идет об Армении, президент [РФ Владимир Путин] четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — пояснил он.

Ранее Владимир Путин впервые прокомментировал обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией. Российский президент назвал происходящее трагедией. Также он признался, что в России переживают и следят за развитием событий. Ведь в стране живут около двух миллионов азербайджанцев и свыше двух миллионов армян. Глава государства призвал воюющих прекратить огонь как можно быстрее.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности армянской стороны к уступкам по Нагорному Карабаху, если к этому же готов Азербайджан.