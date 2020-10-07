Обязательства России по ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах — Кремль
Песков не стал объяснять, при каких обстоятельствах Россия может направить в Карабах своих военных, потому что «это вытекает из обязательств» в рамках ОДКБ, передает ТАСС.
«В данном случае речь-то идет об Армении, президент [РФ Владимир Путин] четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — пояснил он.
Ранее Владимир Путин впервые прокомментировал обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией. Российский президент назвал происходящее трагедией. Также он признался, что в России переживают и следят за развитием событий. Ведь в стране живут около двух миллионов азербайджанцев и свыше двух миллионов армян. Глава государства призвал воюющих прекратить огонь как можно быстрее.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности армянской стороны к уступкам по Нагорному Карабаху, если к этому же готов Азербайджан.