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    07 октября 2020, 13:42

    Обязательства России по ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах — Кремль

    Анастасия Калинина

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что обязательства по Договору о коллективной безопасности распространяется на Армению, но не на Нагорный Карабах. Также он опроверг информацию о том, что на территории Армении ведутся боевые действия.
    Обязательства России по ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах — Кремль

    Песков не стал объяснять, при каких обстоятельствах Россия может направить в Карабах своих военных, потому что «это вытекает из обязательств» в рамках ОДКБ, передает ТАСС.

    «В данном случае речь-то идет об Армении, президент [РФ Владимир Путин] четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — пояснил он.

    Ранее Владимир Путин впервые прокомментировал обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией. Российский президент назвал происходящее трагедией. Также он признался, что в России переживают и следят за развитием событий. Ведь в стране живут около двух миллионов азербайджанцев и свыше двух миллионов армян. Глава государства призвал воюющих прекратить огонь как можно быстрее.

    Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности армянской стороны к уступкам по Нагорному Карабаху, если к этому же готов Азербайджан.

    Новости SMI.FM