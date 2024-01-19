Власть 19 января 2024, 20:32 Обязательный консульский учет введут для россиян за рубежом РИА «Новости»: в России введут консульский учет соотечественников за границей РИА «Новости»

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В России введут обязательный консульский учет соотечественников, уехавших за границу. Эту меру собираются ввести летом 2025 года, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на двухлетний план по реализации концепции государственной миграционной политики.

«Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом», — сказано в документе.

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Власти планируют законодательно определить понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации» и конкретизировать статус этих людей. Заниматься этой задачей будет Министерство иностранных дел. Срок выполнения — 20 июня 2025 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что все больше россиян, уехавших за границу, хотят вернуться. Президент выразил уверенность, что людям с нормальными ценностями трудно растить детей в странах Европы.