Обязательное завещание при повторном браке предложили составлять в России | 360°

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Обязательное завещание при повторном браке предложили составлять в России

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что при наличии детей и повторном вступлении в брак следует в обязательном порядке оформлять завещание. Об этом сообщил RT со ссылкой на его письмо главе Совфеда Валентине Матвиенко.

Он пояснил, что существуют случаи, когда дети от первого брака и новый супруг умершего не могут поделить наследство, из-за чего возникают конфликты и даже начинаются судебные разбирательства. При этом обе стороны, а также родители погибшего являются наследниками первой очереди.

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«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство», — говорится в письме Орлова.

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