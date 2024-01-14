Власть 14 января 2024, 13:20 «Обязательно съезжу». Путин рассказал, почему не смог добраться в Якутию Президент Путин рассказал, что отменил поездку в Якутию из-за морозов РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин признался журналистам, что хотел добраться в Якутию, но пришлось отменить планы из-за морозов. Он пообещал, что нанесет этот визит позже.

«Постараюсь, конечно. <…> Сожалею, что не смог добраться — просто самолет не садится, когда –50, воздух замерзает, эффект тумана. Может быть, весной, может быть, летом. Посмотрим», — процитировало президента РИА «Новости».

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Глава государства отметил, что бывал в Якутии не раз, но снова планирует отправиться туда, поскольку там «есть чем заниматься». Путин напомнил, что это огромная республика, по территории равная пяти или шести Франциям, на ней «колоссальные минеральные ресурсы» и «очень талантливые» и интересные люди. Оказавшись в Якутии, президент непременно посетит музыкальную школу, которая, по его словам, должна расширяться.

«Хочу на все это посмотреть. Послушать людей, поискать проблемные точки, поискать решение этих вопросов. Это очень важно, обязательно съезжу туда», — резюмировал Владимир Путин.

Его встреча с журналистами состоялась по итогам поездки на Дальний Восток. На Чукотке Путин побывал впервые и признался, что теперь отчетливее видит, какие задачи там следует решать первоочередно. После Чукотки глава государства отправился в Хабаровск, где, в частности, ознакомился с презентацией реализации долгосрочных планов развития городов Дальнего Востока и пообщался с бизнесменами.