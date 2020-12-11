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    11 декабря 2020, 18:40

    «Обязательно будут введены». Политолог — о санкциях США против Турции

    Артур Блянихов

    Политолог-американист Владимир Брутер обсудил с ИА Nation News намерение Вашингтона ввести пакет ограничительных мер против Анкары из-за покупки российских комплексов С-400.

    «Я думаю, что санкции обязательно будут ведены. Трамп таким образом прощается с должностью. Он попытается за оставшийся месяц раздать максимальное количество санкций», — выразил уверенность специалист.

    По его мнению, Трамп введет рестрикции в ближайшие два-три дня. Ему важно произвести медийный эффект, поскольку через неделю люди забудут про политику и побегут в магазины за рождественскими подарками.