«Я думаю, что санкции обязательно будут ведены. Трамп таким образом прощается с должностью. Он попытается за оставшийся месяц раздать максимальное количество санкций», — выразил уверенность специалист.

По его мнению, Трамп введет рестрикции в ближайшие два-три дня. Ему важно произвести медийный эффект, поскольку через неделю люди забудут про политику и побегут в магазины за рождественскими подарками.