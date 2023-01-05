Эксклюзив 05 января 2023, 20:30 Объявленное Путиным рождественское перемирие назвали шансом на прекращение вражды Политолог Станкевич выразил надежду на поддержку перемирия украинскими военными

Читать 360tv в

Перемирие на линии соприкосновения российских и украинских войск произойдет в любом случае. Приказ о прекращении огня на 36 часов уже подписал министр обороны Сергей Шойгу. Остается надежда, что сам процесс окажется не односторонним, а украинские военные даже без приказа Киева откажутся от ведения боевых действий. Об этом в беседе с «360» заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он напомнил, что инициатива объявить перемирие на время празднования Рождества прошла от Русской православной церкви, к которой, судя по всему, прислушался президент России Владимир Путин и дал поручение остановить стрельбу.

Реклама

«Я искренне надеюсь, что это прекращение огня хоть и короткое, но будет все-таки двусторонним. Даже если не будет приказа киевских властей, то конкретные офицеры и солдаты украинской стороны вполне могут воздержаться от каких-либо боевых действий и включатся в идею рождественского перемирия», — заявил Станкевич.

Реклама

Политолог добавил, что эти 36 часов пойдут на пользу всем. Время можно посвятить не только молитвам, но и серьезным, глубоким размышлениям на тему прекращения вражды.

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня по всей линии соприкосновения на Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января. Кремль также призвал украинскую сторону временно прекратить боевые действия, чтобы дать возможность мирным жителям встретить сочельник и посетить храмы в Рождество.

Как напомнило издание «Политика сегодня», с инициативой о перемирии на время православного праздника выступил патриарх Кирилл.

Пока ответом на предложение российской стороны стало заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что «временное перемирие» начнется только после ухода российских войск с занятых территорий.