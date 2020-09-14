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    14 сентября 2020, 03:09

    Кафе и магазины решили отказаться от обеззараживания воздуха

    Анастасия Кукова

    Ритейлеры и общепит хотят отказаться от использования рециркуляторов в магазинах, кафе и в торговых центрах. Они считают, что применение изначально предназначенных для больничных палат агрегатов в больших помещениях неэффективно.
    Кафе и магазины решили отказаться от обеззараживания воздуха

    Профильные организации обратились к вице-премьеру РФ и главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой изменить рекомендации Роспотребнадзора, предусматривающие использование рециркуляторов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на отправленное в ее адрес письмо.

    Документ подписали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союзе независимых сетей и Федерации рестораторов и отельеров.

    В документе использование рециркуляторов в ТЦ, складских комплексах, общепите названо избыточной и неэффективной мерой безопасности. Устройства для УФ-обеззараживания воздуха используется в небольших медицинских помещениях, в иных условиях это нецелесообразно.

    Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров назвал действующие рекомендации достаточно формальными. Рециркуляторы рассчитаны на обеззараживание помещений до 25 квадратных метров. Рестораторам зачастую приходится их использовать в помещения до 150 квадратных метров. Однако сейчас во всех регионах России предприятия торговли обязывают их закупать.

    В аппарате вице-премьера изданию сообщили, что обращение получили и направили его на изучение в Роспотребнадзор. В службе «Известиям» не ответили.

    Новости SMI.FM