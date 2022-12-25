Власть 25 декабря 2022, 14:04 Обеспокоенность Германии по поводу визита Путина в Минск назвали абсурдной Представитель Кремля Песков счел обеспокоенность ФРГ визитом Путина в Минск абсурдной РИА «Новости»

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Сотрудничество ближайших союзников — России и Белоруссии — не является поводом для беспокойства стран Европы. Их цель — не конфронтация с ЕС, а взаимная выгода. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить», — подчеркнул Песков.

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По словам представителя Кремля, взаимодействие двух стран направлено не против кого-то, а на взаимную выгоду и заинтересованность.

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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин определил высказывание об участии группировки войск России и Белоруссии в СВО как некорректное. Он уточнил задачу военных: дать отпор потенциальному противнику при вторжении в республику.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что Россия и Белоруссия укрепили свою безопасность в ответ на наращивание сил НАТО.