25 декабря 2022, 14:04
Обеспокоенность Германии по поводу визита Путина в Минск назвали абсурдной
Представитель Кремля Песков счел обеспокоенность ФРГ визитом Путина в Минск абсурдной
Сотрудничество ближайших союзников — России и Белоруссии — не является поводом для беспокойства стран Европы. Их цель — не конфронтация с ЕС, а взаимная выгода. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить», — подчеркнул Песков.
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По словам представителя Кремля, взаимодействие двух стран направлено не против кого-то, а на взаимную выгоду и заинтересованность.
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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин определил высказывание об участии группировки войск России и Белоруссии в СВО как некорректное. Он уточнил задачу военных: дать отпор потенциальному противнику при вторжении в республику.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что Россия и Белоруссия укрепили свою безопасность в ответ на наращивание сил НАТО.
Германия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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