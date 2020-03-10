Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уверен, что принятые во втором чтении поправки в Конституцию касаются каждого. Он обратил внимание на социальный блок поправок и поддержал возможность для действующего президента участвовать в выборах. Это особенно важно при современной ситуации в стране.

Андрей Воробьев отметил, что именно поддержка жителей страны позволяет принимать важные для России стратегические решения . Это отметил и Владимир Путин — в очередной раз подчеркнул, что итоговое слово по поправкам в Конституцию скажут именно граждане РФ.

Глава Подмосковья указал, что принятые 10 марта поправки касаются каждого. Особое внимание он уделил расширению социальных гарантий и поддержке детей, которые закрепляют в Конституции.

«Особо хочу отметить расширение социальных гарантий, поддержку детей. Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей», — отметил губернатор.

Конечно, стратегическим было понимание по президентским срокам, сохранения президентской вертикали. У нас огромная страна, огромную ответственность на себя всегда брал наш президент. И ему всегда удавалось обеспечить те перемены, которые ждали жители. Поэтому возможность для действующего президента участвовать в выборах, выставить свою кандидатуру — это правильно, важно и актуально для сегодняшнего времени Андрей Воробьев.

В ходе второго чтения законопроекта по поправкам в Конституцию депутат Валентина Терешкова предложила отменить ограничение на число президентских сроков. Ее инициативу поддержали в Государственной думе.

Действующий президент страны Владимир Путин заявил, что не против этой поправки, но только в том случае, если будет соблюден ряд условий. Он заявил, что Конституционный суд должен проверить, соответствует ли она главному закону России. Если он одобрит эту поправку, Путин готов участвовать в выборах, но только в таких, где у граждан будет альтернатива для голосования.