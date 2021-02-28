Обещания депутатов перед выборами предложили фиксировать

Необходимо юридически зафиксировать обещания, которые депутаты дают во время избирательной кампании. Такое предложение поступило от спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщение опубликовано на сайте Госдумы.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос о юридическом закреплении обязательств депутата перед своими избирателями, которые были взяты в ходе избирательной кампании», — говорится в сообщении.

Володин напомнил, что люди обращаются к кандидатам в депутаты с волнующими их проблемами. Это может быть строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот. Поэтому политик не имеет права об этом забывать, заявил спикер.

«Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», — добавил Володин.

Он предложил обсудить, как стоит закрепить такие обязательства. Спикер допустил, что это необходимо прописать в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы. По мнению Володина, благодаря такому решению после избрания Госдумы VIII созыва можно будет «сформировать общий прозрачный массив предложений граждан» и более системно воплощать в жизнь данные обещания.

По мнению политика, в итоге демагогии станет меньше, а избиратели смогут спросить со своих представителей в нижней палате парламента.

«Мы видим, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями», — добавил Володин.

Теперь же можно будет обязать депутатов ко многому.