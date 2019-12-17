Обещание Гордона лишить Россию Крыма назвали «истерикой»

По мнению Батурина, Гордон претендует на звание самого известного журналиста на Украине и такими высказываниями создает себе дополнительный пиар. Кроме того, недавно Гордон побывал на саммите «нормандской четверки». Батурин считает, что журналист впал в замешательство, узнав об итогах саммита, которые можно назвать печальными для Киева, написало РИА ФАН.

«Гордон, как и некоторые другие на Украине, ждет, что Россия „вот-вот развалится“ — об этом они говорят с 2014 года, находя только им известные признаки. Поэтому его заявление можно расценивать, с одной стороны, как самопиар, самопрезентацию. С другой стороны, — как определенную интеллектуальную истерику претендующего на ведущую роль в медиа-пространстве господина Гордона», — заявил Батурин.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году, после проведения на полуострове референдума. За воссоединение с РФ проголосовали более 90% крымчан.