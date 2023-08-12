Власть 12 августа 2023, 13:54 Путин поздравил россиян с Днем физкультурника Президент Путин поздравил физкультурников и спортсменов с праздником РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры с Днем физкультурника. Обращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей», — заявил Путин.

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По словам российского лидера, День физкультурника — праздник не только профессиональных спортсменов, но и приверженцев здорового, активного образа жизни. Путин отметил, что популяризация спорта — одна из важных задач страны, которую успешно выполняют.

Праздник отмечают во всей стране: в городах проходят разные спортивные мероприятия. Ранее жители Барнаула попали в Книгу рекордов России за самые массовые отжимания в День физкультурника. Нормативы комплекса ГТО выполнили 3,5 тысячи человек.

Отдельно мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей, занимающихся спортом. Он отметил, что они настоящие герои, которые каждый день тренируются, совершенствуются и достигают новых вершин