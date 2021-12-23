Объединение ПФР и ФСС завершат в 2023 году

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединят. Единой структурой они станут к 1 января 2023 года. Законодательные инициативы, которые реализуют предстоящие изменения, обсудит рабочая группа.

Предстоящее слияние обсудили члены российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщил ТАСС. В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой уточнили, что по плану фонды должны объединиться к указанной дате.

«Предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования <…> планируется завершить к 1 января 2023 года. <…> В рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения», — отметили в секретариате.

Голикова еще в июле заявила, что ПФР и ФСС станут единой структурой не раньше 2023 года. Отношение к процессу осторожное — для него предусмотрен переходный период. В ПФР уточняли, что ведомства будут существовать на единой цифровой платформе. Процесс объединения баз данных уже начался.