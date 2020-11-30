Объединение Фондов реформированию ЖКХ и дольщиков займет год

По его словам, новая структура получит оптимальную систему управления с минимальными издержками.

«Мы посмотрим, как объединить две программы, плюс программу комплексного развития территорий», -отметил Хуснуллин.

Решение об объединении двух фондов принял премьер-министр России Михаил Мишустин. После слияния появится единый Фонд содействия реформированию ЖКХ. Это не единственный институт, попавший под сокращение или объединение.

Под управление государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» передадут МСП, РЭЦ, «Эксар» и Роснано. Объединение ждет МСП банк и банк «ДОМ.РФ». Российской венчурной компанией будет управлять РФПИ.

Ликвидированы Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Кроме того, все полномочия Агентства

по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта передали Корпорации развития Дальнего Востока.