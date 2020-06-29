Эксперт объяснил слова Лукашенко о «столице родины» Москве

24 июня на параде в честь 75-летия Победы Лукашенко поприветствовал гостей, сказав, что все они «в столицу родины приехали». Присутствующим он также пожелал не болеть.

По словам Петровского, «эти слова нужно рассматривать, исходя из неоднократных заявлений Лукашенко, что он советский человек и для него СССР является родиной».

Таким образом глава Белоруссии продемонстрировал «преемственность своей позиции», отметил эксперт.

Также Петровский не увидел ничего необычного в запланированном на 30 июня визите Лукашенко в Тверскую область. В этот день подо Ржевом пройдет открытие мемориала Советскому солдату. Сам Лукашенко заявлял, что помимо участия в торжественном мероприятии планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и обсудить тему внешнего вмешательства в президентские выборы в республике. Они пройдут 9 августа.