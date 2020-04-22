Адвокаты и нотариусы рассказали о работе в условиях самоизоляции

На фоне пандемии нового коронавируса большинство судебных процессов по гражданским и арбитражным делам в России приостановлено. На случай введения жесткого карантина Минюст предложил наделить нотариусов и юристов особым статусом.

В результате введения в стране режима повышенной готовности Верховный суд РФ сообщил, что текущие условия подпадают под действие закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Адвокат коллегии «Трунов, Айвар и партнеры» Кира Воронкова сообщила «Известиям», что с появлением ряда ограничений появилось веское основание для переноса тех судебных разбирательств, которые нельзя отнести к категории безотлагательных.

Перечень таких дел не ограничен, поэтому суд может приостановить производство, если, например, его участники не могут присутствовать на заседании.

Управляющий партнер AVG Legal адвокат Алексей Гавришев заявил изданию, что в 99% уголовных дел отложено быть не может. По его словам, члены коллегий адвокат свободно передвигаются по городу, а общение с клиентами происходит через стекло, с использованием спецкостюмов, масок и перчаток.

Суды также продолжают выносить приговоры по делам средней и небольшой тяжести, или в случае избрания меры пресечения.