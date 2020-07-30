Дегтярев рассказал о провокаторах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион приехали провокаторы, которые подогревают волнения. По его словам, среди них есть граждане иностранных государств.

Об этом он заявил в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову. Дегтярев сообщил, что понимает праведный гнев местных жителей, которые вышли на первые акции протеста.

«И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. <…> Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», — сказал Дегтярев.

Он также сообщил, что с момента приезда 20 июля работал с документами. Дегтярев уточнил, что в кабинете его ждала стопка бумаг высотой в метр. Сейчас его стол чист.

«Один метр высотой постановлений, писем, согласований. Даже военного комиссара мне пришлось срочно согласовать. То есть, человек сюда не едет, а командующий его представляет, потому что десять дней кабинет пустой, и никто не ставит подпись. Вот я пришел, этим занимался. Какие митинги? Какие выходы? Все сделал, стол чистый», — рассказал Дегтярев.

Он признался, что за секунду согласился на предложение президента РФ Владимира Путина временно занять должность губернатора.

«Это готовность себя реализовать, свои способности и управленческие, и человеческие», — пояснил Дегтярев.

Его предшественник на посту главы региона Сергей Фургал был задержан и этапирован в Москву 9 июля по обвинению в причастности к убийствам местных предпринимателей. Он арестован на два месяца, 20 июля Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.