«Не видеть бревна в собственном глазу». Американист призвал Байдена не говорить о проблемах других стран

Американист Константин Блохин обсудил с «ПолитЭкспертом» слова президента США Джо Байдена о том, что у российских властей есть «проблемы», так как экономика государства опирается лишь на нефтяные ресурсы и ядерное оружие.

«Такая пословица есть: не видеть бревна в собственном глазу», — напомнил политолог.

По мнению специалиста, хозяину Белого дома не стоит говорить о проблемах других стран, поскольку ситуация в самих Штатах намного серьезнее. В частности, речь идет о колоссальном социальном неравенстве, расколотом обществе, неутихающей внутриполитической борьбе и стагнирующей экономике.

«Они исходят из того, что экономика основывается на нефти и ядерном оружии, и из удачи Рейгана, которому удалось навязать гонку вооружений, надорвать санкциями экономику Советского Союза. Их политический класс, демократы или республиканцы, считает: если удалось Рейгану, то удастся сейчас, мол, в России ничего не поменялось за все время», — добавил собеседник издания.