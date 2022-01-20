Кремль не захотел обсуждать предложение депутатов о признании ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать обращение депутатов к главе государства с идеей признать независимость ДНР и ЛНР. Ранее с такой инициативой выступила КПРФ.

Песков счел невозможным говорить что-либо по этому вопросу до определенного момента.

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская. Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента на вопрос о том, какова позиция Владимира Путина как лидера партии «Единая Россия» по письму о признании ЛНР и ДНР, сказал, что ему нечего добавить. При этом Песков добавил, что российский лидер пока не проинформирован по этой теме, потому что письма парламентариев пока нет.

Накануне фракция КПРФ вместе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания независимости ЛНР и ДНР.

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал эту идею поспешной.