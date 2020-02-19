Об авиаперевозках, охоте и порнографии. Путин подписал ряд законов

Ужесточение оборота порнографии

Владимир Путин подписал закон, который упрощает расследование по делам оборота порнографических материалов. Дела теперь будут передаваться сразу следователям органов МВД, а не дознавателям. Это позволит вести предварительное следствие и проводить соответствующие экспертизы в срок.

Изменения вносятся в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса. В пояснительной записке уточнили, что раньше большая часть подобных преступлений оставалась нераскрытой, так как сложно установить виновных «по горячим следам».

«Сложности в своевременном установлении лиц, совершающих данные преступления, обусловлены отсутствием правовых оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, что фактически исключает возможность их раскрытия по „горячим следам“», — сказано в документе.

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Охота в законе

В России появился закон, регулирующий условия любительской и спортивной охоты на животных, которые обитают в полувольной и искусственно созданной среде обитания. На охоту можно будет ходить только по путевке.

Минприроды России наделено правами устанавливать требования к земельным и лесным участкам охоты, а также вводить на нее ограничения. Охотников будут допускать на участки только с разрешения владельца охотничьих угодий. Закон должен «повысить экономическую привлекательности ведения охотничьего хозяйства».

Легче летать

Путин упразднил двойную процедуру лицензирования воздушных перевозок. Ранее юридическое лицо для выполнения воздушных перевозок должно было получить в Росавиации сертификат, а затем лицензию. Сертификат сам по себе является разрешительным документом для перевозок и подтверждает соответствие перевозчика.

Новый закон снимает излишнюю административную нагрузку с воздушного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и грузов.

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Новые кадры в МИД

Президент назначил новых членов коллегии МИД РФ, ими стали Дмитрий Мезенцев, Александр Стерник, Олег Тяпкин и Александр Яковенко.

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Присвоение звания ветеранов в Крыму

Глава государства также утвердил возможность присваивать звание ветерана военнослужащим, которые проходили службу в Крыму и Севастополе, на день принятия их в состав России. Закон также охватывает граждан, служивших в органах, в которых по законам Украины была предусмотрена военная служба, служащих с орденами, медалями СССР, РФ, или иными знаками отличия. Общая продолжительность военной службы должна составлять от 20 лет.

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Помимо этого, глава государства назначил Александра Макарова на должность замглавы Главного управления спецпрограмм, ратифицировал протокол об использовании дронов на базе в Киргизии, а также поставил свою подпись на документах, которые позволяют получать льготы при уплате экспортной пошлины на первую нефть из новых регионов нефтедобычи добывающим компаниям и компаниям-экспортерам.

В декабре 2019 года Владимир Путин также подписал ряд законов, по которым теперь в России законодательно запрещено использование нацистской символики и атрибутики, а федеральная инспекция труда имеет право принуждать работодателей выплачивать работникам зарплату или иные суммы, которые им причитаются.