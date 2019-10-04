Депутат Госдумы поддержал идею о переносе Генассамблеи ООН из США

«Сейчас все летят в Америку, а теперь представителям США придется лететь в Европу. Во всех отношениях это правильно…» — отметил он.

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Тем более процесс выдачи американских виз вызывает у эксперта опасение. По мнению Чепы, дальше все может быть только хуже. Поэтому перенос заседания он считает правильным, так будет логичнее и удобнее.

Ранее поступило предложение перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву начиная с 2020 года. Это инициатива первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. Такой шаг внесет свой вклад в нормализацию работы данного комитета.