Эрнст выразил уверенность, что газопровод будет достроен и рестрикции Вашингтона не помешают реализации проекта.

«Хотелось бы упомянуть, что в немецкой земле Мекленбург — Передняя Померания недавно был создан специальный фонд, цель которого — помогать немецким компаниям обходить американские санкции», — обратил внимание собеседник издания.

Он заметил, что Европе нужно вернуться к тактике цивилизованных переговоров с Россией, поскольку они всегда помогали решать возникающие проблемы. Парламентарий напомнил, что даже решение об объединении государства приняли путем переговоров с Советским Союзом. Однако затем Запад нарушил взятые на себя обязательства о нерасширении НАТО на восток.

«Договоренности существовали. Однако расширение произошло, то есть мы фактически нарушили договор», — цитирует политика «Утро.ру».