«Нужны новые вливания». Депутат прокомментировал слова генсека НАТО о готовности к «агрессии» России

Парламентарий заметил, что подобными заявлениями руководство Североатлантического Альянса вытягивает деньги налогоплательщиков на пополнение и без того раздутого бюджета военного блока.

«Такое ощущение, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым все мало, нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России», — обратил внимание законодатель.

Он добавил, что западному обывателю надоело слушать про «агрессию» со стороны Москвы, которая является виртуальной.