«Нужны новые вливания». Депутат прокомментировал слова генсека НАТО о готовности к «агрессии» России
Депутат Госдумы Руслан Бальбек обсудил с RT призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к союзникам поддерживать свой оборонный потенциал с тем, чтобы быть готовыми к «агрессивным действиям России».
Парламентарий заметил, что подобными заявлениями руководство Североатлантического Альянса вытягивает деньги налогоплательщиков на пополнение и без того раздутого бюджета военного блока.
«Такое ощущение, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым все мало, нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России», — обратил внимание законодатель.
Он добавил, что западному обывателю надоело слушать про «агрессию» со стороны Москвы, которая является виртуальной.