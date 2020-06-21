«Нужны гарантии самосохранения». Путин объяснил решение изменить Конституцию
Объясняя идею изменить Конституцию, Путин заявил, что политическая система должна опираться не на одного главу государства, а на множество точек.
«Мне не хочется думать, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна иметь определенные внутренние гарантии самосохранения. Нам всем нужно думать о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и к внешним шокам», — сказал президент в интервью автору фильма «Россия. Кремль. Путин».
Владимир Путин предложил изменить Конституцию, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января. Среди его поправок запрет на иностранное гражданство для высших чиновников, усиление роли парламента, губернаторов и Государственного совета.
Поправки, предложенные Путиным, также включают приоритет Конституции России над международным законодательством. Кроме того, вводится норма, которая изменит отсчет президентских сроков, — действующий президент сможет баллотироваться в президенты в 2024 году.
Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. На голосование вынесены 206 поправок в основной закон страны. Депутаты Госдумы их уже приняли, а Конституционный суд признал законными.
Поправки смогут вступить в силу только в случае одобрения россиян на общем голосовании.