«Нужны гарантии самосохранения». Путин объяснил решение изменить Конституцию

Президент Владимир Путин объявил, что поправки к Конституции нацелены на создание множества точек опор для политической системы. По его мнению, изменения должны дать гарантии самосохранения.

Объясняя идею изменить Конституцию, Путин заявил, что политическая система должна опираться не на одного главу государства, а на множество точек.

«Мне не хочется думать, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна иметь определенные внутренние гарантии самосохранения. Нам всем нужно думать о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и к внешним шокам», — сказал президент в интервью автору фильма «Россия. Кремль. Путин».

Владимир Путин предложил изменить Конституцию, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января. Среди его поправок запрет на иностранное гражданство для высших чиновников, усиление роли парламента, губернаторов и Государственного совета.

Поправки, предложенные Путиным, также включают приоритет Конституции России над международным законодательством. Кроме того, вводится норма, которая изменит отсчет президентских сроков, — действующий президент сможет баллотироваться в президенты в 2024 году.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. На голосование вынесены 206 поправок в основной закон страны. Депутаты Госдумы их уже приняли, а Конституционный суд признал законными.

Поправки смогут вступить в силу только в случае одобрения россиян на общем голосовании.