В последнее время некоторые страны все чаще пытаются переписать историю Второй мировой войны. Но президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все, чтобы правда о тех событиях не забывалась.

«Мы никому ничего не должны доказывать. Но мы точно совершенно должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. И мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно», — призвал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства отметил, что Россия обладает архивными документами, видео и фотографиями. Все эти материалы помогут на десятилетия вперед или еще больший срок не дать исказить историю для достижения конъюнктурных сиюминутных политических целей.

«Наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом», — добавил Путин.

В начале сентября Министерство обороны России рассекретило документы к 75-летию окончания Второй мировой войны. На сайте ведомства появились рассекреченные журналы боевых действий, приказов и политических донесений. Кроме того, пользователям стали доступны схемы боевых действий и описания переговоров советских и японских военачальников.