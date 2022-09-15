Путин призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия | 360°

Власть 15 сентября 2022, 14:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия Президент Путин: надо укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо укрепить свою роль в качестве площадки конструктивного и созидательного взаимодействия. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

Путин отметил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в первые за три года в очном формате. Перерыв был связан с пандемией COVID-19.

Реклама

«Сейчас это особенно важно, так как стоит задача обеспечить всемерное укрепление ШОС как площадки конструктивного и созидательного взаимодействия», — сказал президент России.

Реклама

На встрече Путин сообщил, что товарооборот РФ и Китая по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели. В перспективе объем продаж между странами может превысить 200 миллиардов долларов, написало РИА «Новости».

Кроме того, Путин отметил сбалансированную позицию Китая по поводу конфликта на Украине, сообщили «Известия».

0 0 0 0 0 0