Власть 25 июля 2023, 10:08 «Нужная» картинка на Западе. На избирательных участках в России могут устроить провокации Госдума: на избирательных участках России подготовят провокации РИА «Новости»

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На избирательных участках РФ готовятся провокации для создания «нужной» картинки для зарубежных СМИ. Об этом рассказал председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, написал ТАСС.

Комиссия Думы уже зафиксировала попытки опорочить решения ЦИК о выборах в новых регионах.

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«Комиссией зафиксированы многочисленные попытки со стороны различных органов недружественных государств опорочить решения ЦИК России о назначении выборов в новых субъектах Российской Федерации», — заявил Пискарев.

Он отметил, что началась активность со стороны иностранных агентов и экстремистов, которые распространяют ложную информацию. По нескольким случаям комиссия уже направила обращения в правоохранительные органы.

Политическую систему, основы конституционного строя России пытаются подорвать, на избирательных участках собираются устроить провокации, чтобы показать «ту самую» картинку, которая нужна зарубежным средствам массовой информации.

В этом году свыше 20 миллионов россиян проголосуют на выборах в сентябре дистанционно. Заявки подали добровольно в 25 регионах, включая Москву. При этом люди смогут выбрать форму голосования самостоятельно: отдать голос дистанционно или прийти на участок лично.