Власть 22 февраля 2024, 22:23 «Нужна взаимность». Путин пообещал дальнобойщикам упростить процедуру въезда в Китай Путин: Китай готов упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России Unsplash

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Китай готов упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России, но такие вопросы решаются на основе взаимности. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что ведомства внесут изменения в международные правовые соглашения. Вопрос обсудили на встрече с водителями-дальнобойщиками и руководителями логистических автомобильных компаний в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток».

На встрече один из участников рассказал главе государства о неудобствах, с которыми сталкиваются российские дальнобойщики при въезде в КНР. На что президент ответил, что китайская сторона не против упростить процедуру, но работа должна идти с двух направлений.

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«<…> Такие вопросы решаются на основе взаимности. Это значит, и мы должны то же самое делать со своей стороны. <…> Я знаю точно, китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами», — ответил Путин.

На встречу с дальнобойщиками Путин приехал за рулем КамАЗа. Рядом с ним в кабине находился заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.