22 февраля 2024, 22:23
«Нужна взаимность». Путин пообещал дальнобойщикам упростить процедуру въезда в Китай
Путин: Китай готов упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России
Китай готов упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России, но такие вопросы решаются на основе взаимности. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что ведомства внесут изменения в международные правовые соглашения. Вопрос обсудили на встрече с водителями-дальнобойщиками и руководителями логистических автомобильных компаний в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток».
На встрече один из участников рассказал главе государства о неудобствах, с которыми сталкиваются российские дальнобойщики при въезде в КНР. На что президент ответил, что китайская сторона не против упростить процедуру, но работа должна идти с двух направлений.
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«<…> Такие вопросы решаются на основе взаимности. Это значит, и мы должны то же самое делать со своей стороны. <…> Я знаю точно, китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами», — ответил Путин.
На встречу с дальнобойщиками Путин приехал за рулем КамАЗа. Рядом с ним в кабине находился заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
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