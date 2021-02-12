Минстрой создаст единый список нуждающихся в жилье

В российское правительство поступил проект создания единого реестра федерального очередников, которым государство обязано помочь с жильем. Сейчас льготники ждут квартиры до 20 лет, что совершенно недопустимо. В России примерно четыре миллиона человек ждет улучшения своих жилищных условий. Более 750 тысяч человек — по федеральным программам.

Газете «Известия» сообщили в Минстрое, что единый реестр позволит оптимально планировать расходы бюджета для каждого льготника. Список будет работать в онлайн-режиме.

Сейчас ведомство собирает отчеты от регионов о фактически выполненной работе, и выделяет средства не адресно, а по общей заявке.

«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — сообщили в Минстрое.

В реестр будут включены россияне, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф, вынужденные переселенцы, выехавшие из районов Крайнего Севера, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны и прочие категории.

Руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое, президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева призналась, что государство не располагает точными данными о количестве льготников, имеющих право на жилищную поддержку.

«Учет ведется разными структурами в муниципалитетах и регионах. Получить общую цифру по стране и персонализировать всех, кому полагается помощь, очень сложно», — сообщила она.

Однако, по ее подсчетам, бюджету необходимо девять триллионов рублей для помощи в приобретении жилья по разным основаниям.

Благодаря изменениям в работе МФЦ, льготники Подмосковья получили возможность приобрести билеты на проезд в санаторий без предъявления справки об инвалидности. Они могут подать заявку онлайн на сайт госуслуг.