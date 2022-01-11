США ведут работу с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы остановить введение в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказала в ходе брифинга с журналистам заместитель главы американского госдепартамента Виктория Нуланд.

«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — сказала дипломат.

Она отметила, что новое правительство Германии подтвердило договоренности, достигнутые с предыдущим руководством страны. «Северный поток — 2» будет заблокирован в том случае, что Россий осуществит вторжение на Украину.

Также Виктория Нуланд рассказала о том, что США готовы обсудить с Финляндией и Швецией возможность их вступления в НАТО, если эти страны изъявят соответствующее желание.

«Полагаю, пять администраций США, в которых я работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: „В любое время, когда вы захотите обсудить с нами ваше членство в альянсе, мы готовы это сделать“», — сказала она.

Дипломат отметила, что любая из стран, пожелавших вступить в альянс, будет оцениваться «по высоким стандартам» НАТО. Ранее стало известно, что Виктория Нуланд сообщила сенаторам от Демократической партии о несогласии администрации США с санкциями против «Северного потока — 2», которые предложил республиканец Тед Круз.